Edebali ‘ekonominin can damarlarının’ yanında

Yıldırım’ın yönetiminde ortak akıl anlayışını benimseyen ve ilçe esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek talep ve meselelerini dinleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Şehrimizin modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale gelmesini kalkınma seferberliği ile gerçekleştirebiliriz. Güçlü Yıldırım’ı oluşturmanın temelini güçlü ekonominin oluşturduğu şuuruyla esnafımızın her zaman yanında yer alıyoruz” dedi.

Yıldırım’ın güçlü bir ekonomik potansiyeli olduğunu belirten Başkan Edebali, “Mevcut potansiyeli en iyi şekilde kullanarak ilçemizin güçlü bir ekonomiyle geleceğe yürümesi en büyük hedeflerimizden birisi. Temeli ekonomik planlamaya dayanan kentsel dönüşüm projesiyle Yıldırım’ı geleceğe taşıyacağız. Kentsel dönüşümde temel referanslarımızdan birisini ekonomik planlama oluşturuyor. Dönüşüm projemizle sadece fiziki yapılarda değil sosyal ve kültürel olmak üzere hayatın her alanında değişimi gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de bize sağlam adımlar attıracak olan Yıldırım’ın güçlü ekonomisi olacaktır. Esnafımızla el ele vererek Yıldırım’ın her alanda kalkınmasına, yükselmesine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şehri toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelerek kalkındırmanın öncelikli politikaları arasında yer aldığını işaret eden Başkan Edebali, “Güçlü Yıldırım’ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Şehrimizin ideal hâle gelmesini sağlayacağız. Bu konuda ortak aklın en önemli paydaşlarından biri olan esnafımıza her zamankinden fazla sorumluluk düşüyor” diye konuştu.