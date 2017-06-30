Edebali kültür elçilerini ağırladı

Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali dolayısıyla ilçeye gelen halk oyunları ekiplerini ağırladı.

3. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali sürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Bulgaristan, Arnavutluk, Kazakistan, Ukrayna ve Tunus’tan ilçeye gelen halk oyunları ekiplerini makamında konuk etti. Yıldırım ilçesinin, 3 kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı önemli bir şehir olduğunu belirten Edebali, “750 bin nüfuslu ilçemizde Anadolu’nun dört bir yanından, Kafkaslar ve Balkanlar’dan şehrimize gelen insanlarımızla kültür birliği oluşturduk. Bulgaristan’dan, Yunanistan’dan, Batı Trakya’dan, Kosova’dan, Bosna Hersek’ten, Ahıska’dan, Kırım’dan veülkemizin 80 ilinden gelerek şehrimize yerleşen insanlarımızla huzur içerisinde bir arada yaşama duygusunu muhafaza ediyoruz. Yıldırım, çok farklı toplumların yaşadığı bir şehir. Bu da bizim en büyük zenginliğimiz” diye konuştu.

3. Uluslararası Ahududu Festivali’ne ev sahipliği yapan Cumalıkızık Mahallesi’nin 700 yıllık bir geçmişe sahip Osmanlı köyü olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, “700 yıl önceki köy yaşamının mekanları olduğu gibi korunmuş. Bu tarihi köyümüzde bu sene festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Festival bizim için işin bahanesi. Maksadımız bu festival sayesinde misafirlerimizle olduğu gibi yakın coğrafyadaki komşularımızla da iletişim kurmak. Umarım misafirlerimiz şehrimizden ayrılırken kendilerini iyi hissederler ve misafirperverliğimizden memnun kalırlar” ifadelerini kullandı.

Erikli Meydanı’ndan başlayarak Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu’na düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından ekipler gösterilerini sergiledi.