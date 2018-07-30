Edebali meslektaşı Yılmaz’ı ağırladı

Balıkesir’in en büyük ilçelerinden Karesi’nin belediye başkanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Edebali, mahalli idareler arasında iş birliğinin önemine işaret etti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden birçok belediyeyi ziyaret ettiklerini, birçok başkanı da Yıldırım’da ağırladıklarını belirten Edebali, “Yeni idare anlayışının merkezinde mahalli yönetimler var. Dolayısı ile belediyeler arasındaki iş birliğini ve fikir alışverişini çok önemsiyoruz. İş birliğini geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu anlamda Sayın Başkan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yılmaz ve beraberindekilere Planlama ve Kentsel Merkezi’ni gezdiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bilhassa bizim gibi coğrafi alanına göre nüfus yoğunluğu çok fazla olan şehirlerde, insanların refah seviyesini yükseltmek için kentsel dönüşüm zarurîdir. Bu süreci doğru yürütmek adına ilk adım olarak bu merkezi hizmete açtık. Burada, ilçemizde yürüttüğümüz projelerin planlarını, maketlerini vatandaşlarımızın oluruna sunuyoruz. Aynı zamanda bir bölgede başlatacağımız dönüşüm projesi hakkında vatandaşlarımızla merkezimizde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm ile ilgili tüm çalışmaları tek merkezden yürütüyoruz. Böylece çalışmalarımız hem sağlıklı hem de hızlı yürüyor” ifadelerini kullandı.

Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi çok beğendiğini dile getiren Karesi Belediye Başkanı Yılmaz, merkezin Türkiye’ye örnek olduğunu ifade ederek, “Kentsel dönüşüm Türkiye’nin bir gerçeği. Başta büyük şehirler olmak üzere birçok şehrin birinci derece deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu göz önüne aldığımızda, kentsel dönüşümün depremlere karşı alınacak tedbirler için şart olduğunu düşünecek olursak, bütün şehirlerimizin güvenli ve kaliteli yapılara ihtiyacı var. Bu süreci doğru yönetmek için böyle merkezlerin olması çok doğru bir uygulama. Kentsel dönüşüm projelerinin hazırlandığı mutfak yapılan planların sağlam temeller üzerinde yükselmesi adına önem arz ediyor. Bizler de yürüttüğümüz çalışmalar hakkında şehirlerin yöneticileri olarak istişarelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.