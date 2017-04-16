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16 Nisan 2017 14:12

Edebali oyunu kullandı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, oyunu Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu’nda kullandı.

Edebali oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:12


Başkan İsmail Hakkı Edebali, oy kullanmaya eşi Şükran Edebali ve oğluyla geldi. Oy vermek için sandıklara gelen vatandaşlarla muhabbet eden Edebali, sandık müşahitlerinden bilgi aldı. Anayasa referandumunun Türk halkı için çok önemli bir eşik olduğunu belirten Edebali, "İki ay içinde söylenecek her söz söylendi. Şimdi artık karar millettindir. Milletimizin ortaya koyacağı iradede hepimizin başının üstünde yeri vardır. Bizim en büyük gücümüz milletimizdir. Bugün sandıktan çıkan sonucun milletimize bereket getirmesini temenni ediyoruz. Ülkemizde demokratik olgunluk ölçüsü de oylamaya olan katılımdır. Ülkemizde bugün yüzde 80’lere varan iştirakin olmasını bekliyoruz. Bu da milletimizin demokrasiye olan inancının en güzel delili. Referandumun milletimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.




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