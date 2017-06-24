Edebali vatandaşla bir araya geldi

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Ramazan ayının Bayrak Alanı’ndaki son etkinliklerde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca manevi ayın rahmet ve bereket iklimini hep birlikte yaşadıklarını söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Dayanışma ve insan dostu şehir anlayışıyla Ramazan’ın hikmetini birlikte paylaşmak için etkinlikler düzenledik. Her akşam ilçemizin bir mahallesinde milli ve kültürel değerlerimize uygun Ramazan’ın adabına yakışır programlar gerçekleştirdik” dedi.

Yıldırım’da insana yapılan yatırımın en doğru yatırım olduğunu vurgulayan projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’ı kültür ve sanat şehri yapmak için sadece göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önemli adımlar attık ve gerçekleştirdik. 2017’de sadece 50 binin üzerinde çocuğumuzu tiyatro ile buluşturduk. Bunun yanı sıra 2 senedir kültür turları ile başta kadınlarımız ve çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızı ülkemizin tarihi ve kültürel mirasları ile buluşturduk. Şehrimizi yeninden fiziki inşa ederek dönüştürürken sosyal olarak ta dönüşümü gerçekleştirerek ilçemizi geleceğe taşıyacak projeler hayata geçirdik” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi olarak bir taraftan şehri inşa ederken bir taraftan insanları da sosyal anlamda yeniden inşa ettiklerini aktaran Başkan Edebali, “Fiziki ve sosyal kültürel dönüşümün yanı sıra aile yapısını güçlü kılacak bütün projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz. Kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları olmak üzere öncelikli gruplarımız bizler için çok kıymetli ve önemli" şeklinde konuştu.