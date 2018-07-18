Edebali yeni Arabayatağı’nı anlattı

Başkan İsmail Hakkı Edebali, Arabayatağı sakinleriyle buluştu. Yıldırım’da yıllardır devam eden plânsız ve çarpık yapılaşmadan en fazla mustarip olan bölgelerin başında Arabayatağı’nın geldiğini ifade eden Başkan Edebali, burada hayata geçirilecek, imar plânı ve imar uygulamalarıyla bölgenin çehresinin değişeceğini söyledi. 30 bin üzerinde bir nüfusu barındıran Arabayatağı’nın mevcut haliyle bölge sakinlerinin beklentilerine cevap vermekten uzak kaldığını aktaran Edebali, “Mahallemizde 4 olan eğitim alanı sayısını 11’e 4 olan ibadethane alanı sayısını 5’e, 3 olan sağlık alanı sayısını 4’e çıkaracağız. Ayrıca Arabayatağı’na özgün mimariye sahip bir kapalı pazar alanı kazandıracağız” dedi.

Yıldırım’da çarpık ve plansız yapılaşmayı beraberinde getiren bitişik nizam 2 kat plan devrinin sona erdiğini de hatırlatan Başkan Edebali, bu yapıların yerini güvenli, modern, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarla desteklenen bir şehrin alacağını kaydetti. Hayata geçirilecek yeni plan ile mahallenin çöküntü bölgesi görüntüsünden kurutularak, modern bir şehir haline dönüşeceğini belirten Edebali, “Mahallemize 11 bin 204 metrekare inşaat alanında yapacağımız Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri’nde 683 pazar tezgahı 218 araçlık otopark alanı yer alacak. Pazar alanı olarak hizmet verecek çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, haftanın belirli günleri ise otopark olarak hizmet vererek bölgenin park sıkıntısını da ortadan kaldıracak. Mevcut pazar yerinin bulunduğu bölgede mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler abdesthane ve mescit bulunacak” ifadelerini kullandı.

Meydan ve kültür merkezi

Mahallenin çehresini değiştirecek en önemli projelerden bir diğerinin ise Arabayatağı Meydan ve Kültür Merkezi Projesi olacağını dile getiren Başkan Edebali, “21 bin 610 metrekare alanda inşası başlanacak Arabayatağı Meydan ve Kültür Merkezi’nde sergi alanları, idarî ofisler, 1250 kişilik performans merkezi ve konferans salonu, kütüphane, restoran, 290 kişilik nikah salonu, seminer salonları, kafeler ve kapalı otopark olacak. Bu projelerimiz bir taraftan şehrimizin çehresini değiştirirken, diğer taraftan insanlarımızın refah seviyesini de yükseltecek” diye konuştu.