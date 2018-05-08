Edebali Yıldırım’ı kapı kapı dolaşıyor

Edebali, 540 haneye giderek vatandaşların konuğu oldu. Saha Araştırma Ekibi ise 1 Aralık 2015’den bu yana 55 bin 193 haneye giderek vatandaşlara ulaştı. Her hafta başka bir mahallede ilçe sakinlerinin evlerine misafir olduğunu söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Anadolu’dan, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve bütün gönül coğrafyamızdan şehrimize gelen vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz kültür mozaiği toplum yapımızla önemli bir zenginliğe sahibiz. 750 bini aşkın nüfusuyla bu büyük ailenin ve dayanışma duygularını güçlendirmek adına hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, Yıldırım’ın geleceği için ürettiğimiz çalışmalarımızı paylaşıyoruz” dedi.

İdeal şehir Yıldırım hedefini, yaşadığı yere aidiyet duygusu pekişmiş mutlu insanlarla gerçekleşebileceğini vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Hemşehrilerimizin ayağına hizmet götüren ’Edebali ile El Ele’ projemiz kapsamında ekiplerimiz Yıldırım’ın tüm mahallerinde çalınmadık kapı, görüşülmedik kişibırakmıyor. Yönetim ilkemiz olan ‘Katılımcı Belediyecilik’ anlayışıyla vatandaşlarımızdan elde edilen bilgi, talep ve öneriler doğrultusunda Yıldırım’ın tümünde yürütülecek hizmetlerin yol haritasını sağlıklı bir şekilde planlamaya devam ediyoruz. Mobil ekiplerimiz sayesinde de aksaklıklara anında müdahale ederek hemşehrilerimizin memnuniyetinin en üst seviyede olmasını sağlıyoruz. Ekiplerimiz aynı zamanda ilçemizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaparak vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Toplumu ayakta tutan en önemli unsurların aile bağları, komşuluk ilişkileri ve dayanışma ruhu olduğunu belirten Başkan Edebali, “Ev ziyaretlerimizle birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, ihtiyacımız olan mahalle kültürünü de ayakta tutuyoruz. Yüksek dayanışma ve paylaşma duygusuna sahip bir kültürümüz var. Bizi güçlü kılan bu hasletlerimizi yaşatmak ve geliştirmek adına sık sık hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz" diye konuştu. Hizmet önceliklerinin insan odaklı olduğunu da vurgulayan Başkan Edebali, “Gerek fiziki, gerek ise sosyal ve kültürel açıdan Yıldırım’ı yeniden ayağa kaldırırken, ortak akıl anlayış politikamız gereği görüşülmedik tek bir kişi bırakmıyoruz. İnsana dokunan hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirerek mutlu olmalarını sağlıyoruz” şeklinde görüşlerini ifade etti.