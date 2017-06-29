Edebali Yıldırımlılarla el ele

Başkan Edebali, 2016 Ocak’tan itibaren başladığı ev ziyaretleri programlarında bugüne dek 69 mahallede 402 haneye konuk oldu. Her hafta başka bir mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Başkan Edebali, “Anadolu’dan, Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve bütün gönül coğrafyamızdan şehrimize gelen vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz kültür mozaiği toplum yapımızla önemli bir zenginliğe sahibiz. 750 bini aşkın nüfusuyla bu büyük ailenin ve dayanışma duygularını güçlendirmek adına hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, çalışmalarımızı paylaşıyoruz” dedi.

İdeal ve yaşanabilir şehir Yıldırım hedefinin mutlu insanlarla gerçekleşebileceğini söyleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Hemşehrilerimizin ayağına hizmet götüren ’Edebali ile el ele’ projemiz çerçevesinde ekiplerimiz 2015 yılının Aralık ayından bugüne ilçemizin tamamında 69 mahallemizde 33 bin 254 haneyi ziyaret etti. yürütülecek hizmetlerin yol haritasını sağlıklı bir şekilde planlamaya devam ediyoruz. Mobil ekiplerimiz sayesinde de aksaklıklara anında müdahale ederek hemşehrilerimizin memnuniyetinin en üst seviyede olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.