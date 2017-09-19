Edebali’den eğitime destek

Fevzi Çakmak İlkokulu’nu Kaymakam Mehmet Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ile birlikte ziyaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenler ve velilere başarılar diledi. Yıldırım Belediyesi olarak öncelikli hizmet grupları içerisinde yer alan çocukların ve gençlerin eğitim hayatlarında da yanlarında olmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Edebali, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının Yıldırım’a, Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize eğitim, spor, kültürel ve sosyal açıdan her zaman destek olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

Çocukların ve gençlerin geleceğinin önem verdikleri konuların başında geldiğini vurgulayan Edebali, “Yeni eğitim - öğretim yılının başlamasıyla beraber Yıldırım’da yaklaşık 116 bin öğrencimiz ders başı yaptı. Bizim en büyük gücümüz ve zenginliğimiz genç ve dinamik nüfusa sahip olmamızdır. Kutsal bir mesleğe sahip olan öğretmenleri yalnızca öğrencilere ders veren kişiler olarak göremeyiz. Bir insan yetiştirmenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyarak ülkenin geleceğine yön verecek, yarınların Türkiye’sini şekillendirecek bireyleri hayata kazandırıyorlar. Başlayan yeni eğitim ve öğretim yılında başta geleceğimizin teminatı evlatlarımızın, onları en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösteren anne ve babalarımızın ve fedakarca çalışan eğitim neferleri öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyorum” diye konuştu.

Edebali, “Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için fiziki şartları iyileştirmekle yetinmiyor, onların milli manevi değerleri özümsemiş, sosyal yönleri güçlü, donanımlı bireyler olarak yetişmesi için projeler üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl on binlerce çocuğumuzu ilk defa tiyatro ile buluşturduk. Düzenlediğimiz kültür turları ile onların yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını sağladık. Çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için düzenlediğimiz yaz spor okullarından on binlerce evladımız faydalandı. Ayrıca ilçemizin değişen imar planları ile 30 yeni okul için Milli Eğitim Müdürlüğümüze alanlar planladık” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise eğitime desteklerinden dolayı Başkan Edebali’ye teşekkür ederek, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler ve aileler için hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.