Edebali’den gece mesaisi

Görev süresi boyunca temizlikte öncü uygulamalara imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hemşehrilerimize daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak adına Yıldırım’ı haftanın her günü kesintisiz olarak köşe bucak temizliyoruz. Yıldırım’da girilmedik sokak bırakmayan ekiplerimiz, günün erken saatlerinden gece yarısına kadar süren rutin temizliklerinin yanı sıra, parkların temizliğini de gerçekleştiriyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Bu noktalarda yaptığımız çalışmalar halk sağlığına doğrudan katkısı olacak çalışmalardır” diye konuştu.

Hayata geçirilen 7/24 araç takip sistemi sayesinde hizmet anlayışlarını teknolojiyle birlikte daha sistematik hale getirdiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Projemiz sayesinde hem vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlıyoruz hem de çalışan personellerimizin gün içindeki performanslarını takip ederek daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarına imkân sağlıyoruz” dedi.

Sistemin Yıldırım’a getireceği faydalar hakkında da bilgi veren Başkan Edebali, “Araç takip sistemi ile birlikte en başta araçların hız kontrolü yapılarak şoförlerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ‘mahalleme araç girmedi, çöpüm alınmadı’ gibi şikayetlerini bu sistem sayesinde araçların geçmişe yönelik geçtiği güzergahları inceleyerek raporluyoruz. Araç şoförleri ve amirleri ile iletişime geçerek cadde ve sokaklardaki sıkıntıları anında gidererek çözüme kavuşturuyoruz. Ayrıca uydu üzerinden animasyonlu görüntü sayesinde çöp araçlarının zaman ve yakıt tasarrufunu kontrol altında tutarak temizlik çalışmalarını sıkıntısız bir şekilde yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.