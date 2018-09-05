Edebey’de elma hasadı başladı

Edebey Mahallesi’nde bu yıl beklenen rekolte 5 bin ton. Verimli tarım arazilerinde yetişen ürünleriyle meyvecilikte Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisi olan Edebey’de çiftçiler elma hasadına başladı. Üreticilerden Bülent Candan, geçen yıla göre bu yıl hasadın daha iyi olduğunu belirterek, ’’3,5 dönümlük bir yerimiz var. Bu yıl 16 ton rekolte bekliyorum. Geçen seneye nazaran bu yıl ürünler daha verimli. Tek sıkıntımız işçi bulamıyoruz. Son dönemlerde özellikle mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına yapılan zamlar bizleri zor duruma düşürüyor’’ diye konuştu.

Edebey Muhtarı Resul Kayman ise, ’’Şimdi çiftçiler yeni sisteme ayak uydurmaya başladı. Çiftçilerimiz sistemli bir bahçe çalışmasıyla köyümüzde bodur şekli dediğimiz, az toprakla çok ürün sistemine döndü. Gübre, mazot çok pahalı. Bir de tarım işçisine verilen paraları da düşünürsek bize bir şey kalmıyor. Mahallemiz ilçede ilk meveyi üreten bölgelerden birtanesi. Babasultan barajından gelen sulamayla su sıkıntısından kurtulduk, ama daha çok çiftçiye destek verilmesi gerekiyor" dedi.

Muhtar Resul Kayman, bu yıl fiyatlar da bir nebze de olsa artış olduğunu belirterek, "Tek anlamadığımız şey tarlada elma 1, pazarda 5 lira. Parayı kim kazanıyor hiç kimsenin aklı almıyor’’ diye konuştu.