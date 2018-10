Edebiyatta merkez taşra ilişkisi ele alındı

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Nilüfer Kütüphane Günleri, çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarıyla devam ediyor. 6 Ekim'e kadar 'İktidar' alt başlığıyla devam edecek olan Nilüfer Kütüphane Günleri kapsamında gerçekleşen söyleşide yazarlar Selim Temo, Mesut Varlık ve Nuri Demirci ile Hilmi Haşal, edebiyatta merkez taşra ilişkisini ele aldı. Taşra-merkez ilişkisinde mekanların değişmeyeceğini vurgulayan Şair Nuri Demirci, “Değişen mekanların içeriğidir. Sanatsal düşünce söz konusu olduğunda merkez ve taşra sözcükleri sözlük anlamlarından koparak sıfata dönüşürler. Bu dönüşüme bağlı olarak kazandıkları yeni soyut anlamlar merkez taşra arasındaki mesafeyi aradan kaldırır” dedi.

Yazar ve Şair Hilmi Haşal ise merkez taşra ilişkisini yaşanmışlık döngüsü olarak değerlendirdi. Haşal, “Edebiyatta merkez her şeyin toplandığı gözde yer olarak akla gelir. Merkez insana ve bulunduğu yere göre değişir. Taşrada bulunanlar İstanbul'u merkez alır. Dünyaya bakıldığında Londra, Paris merkez alınır kişiye göre. Her taş düştüğü yerde ağırdır. Verilen her emek bulunduğu yere bakılmadan hak ettiği değeri görmelidir. Mekan ve zaman kavramları beyinde odaklanır. Taşra saplantısı herkesin yaşadığı aşması gereken önemli bir güzergahtır” diye konuştu.

Yazar-Şair Mesut Varlık da son yıllarda İstanbul'un edebiyatın merkezi olmaktan çıktığını ifade ederek, “Artık herkes Anadolu'nun her yerinden eserlerini çıkartarak yayınlayabiliyor. İstanbul'un merkez olduğunu söylemek için neden yok. Herkes sesini duyurabiliyor. Merkez taşra ilişkisi İstanbul'u merkez görenlerin düşünceleri devam ettikçe sürecek. Ben bu rüyaya katılmıyorum ve bu konuda sempozyum bile düzenledim” şeklinde konuştu.

Selim Temo ise Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin yapıtğı çalışmalara övgüler yağdırarak konuşmasına başladı. İnsanın merkez ve taşraya nasıl baktığının önemli olduğunu söyleyen Temo, dünya çapında eserler üzerinden merkez taşra ilişkisini ele aldı. Konuşmaların sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına konuk yazar ve şairlere teşekkür ederek günün anısına anmalık verdi.