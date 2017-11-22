Edebiyattan sinemaya Orhan Kemal’i anlattılar

Orhan Kemal’ın eserlerinden uyarlanan sinema filmlerinde rol alan Nur Sürer, Halil Ergün, Cengiz Sezici’nin konuk olduğu söyleşiye, sinema yazarı ve eleştirmeni Şenay Aydemir de, sorularıyla yön verdi. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile çok sayıda sanatsever katıldı. Konuklar, Orhan Kemal eserlerinin sinemaya aktarılmasını anlatırken, söyleşiye katılanlar da merak ettiği sorulara cevap buldu.

Sinema hayatına Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle adım attığını belirten Nur Sürer, “Bereketli Topraklar Üzerinde benim hayatımı değiştiren, hayatıma yön veren bir roman oldu. Aradan 38 sene geçmesine rağmen o anı unutamam. O filmden sonra oyunculuk işine aşık oldum” dedi.

Bereketli Topraklar Üzerinde filminin, bugüne kadar çekilmiş en iyi işçi filmi olduğunu söyleyen Nur Sürer, oyunculuk teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

1970 yılında sahneye ilk kez Orhan Kemal’in 72. Koğuş eseriyle çıktığını ifade eden Cengiz Sezici de şöyle konuştu: “Orhan Kemal, hayatının büyük bir bölümünü senaryo yazarak kazanmış. Orhan Kemal okunmaz. Orhan Kemal’i okurken izlersiniz” dedi. İlk zamanlar sinemayı sevmediğini, tiyatroya hevesli olduğunu ifade eden Sezici şöyle konuştu: “Adana’da, Selvi Boylum Al Yazmalım filmi çekiliyordu. O filmde bir rol almıştım. Bereketli Topraklar Üzerinde filminin yönetmeni olan Erden Kıral’a beni anlatmışlar ve sonra, ben de o filmde oynadım. İkinci filmimde de Orhan Kemal’le tanıştım.”

Orhan Kemal’in işçiden, köylüden, yoksuldan, sokağın insanından yana olduğunu ve eserlerinde onların maceralarını resmettiğini ifade eden Halil Ergün de, “72. Koğuş’u izlemiştim. Çok etkileyiciydi. Orhan Kemal, bir çeşit Maksim Gorki’sidir Türkiye’mizin” dedi.

Orhan Kemal’in “Murtaza” ve “72. Koğuş” eserlerinde oynadığını söyleyen Halil Ergün, “Kendi oyunculuk politikamız gereği her rolü kabul etmeme gibi tavrımız vardı. Orhan Kemal olunca hiç düşünmeden orada oynadım. Orhan Kemal, çırçır fabrikasında bekçilik yapmıştır. Biraz oradan mülhem yazar Murtaza’yı. Bir Don Kişot’tur aslında Murtaza. Sonra da 72. Koğuş’ta oynadım. Bunlar benim hayatımda çok önemli. Çünkü o dönemlerde sinemayı çok sevdik. O iki filmde oynamam hayatımda onurlu bir şeydir” şeklinde konuştu.

Orhan Kemal’i, sinema için anlamlı ve verimli kılan iki önemli unsur olduğunu kaydeden Şenay Aydemir de, “Bunlardan biri, sinemadaki hikaye kurgusuyla örtüşen bir hikaye kurgusunun olması. Diğeri de Orhan Kemal romancılığının, Türkiye tarihinin anlaşılması açısından taşıdığı işlev. Kendi ifadesine göre takma isimlerle Yeşilçam’a 300’e yakın senaryo yazmıştır. Hikayelerinin entrika kurguları, Yeşilçam’ın o dönemine çok uygundur. Bu yüzden Orhan Kemal metinleri, her dönem sinemaya aktarılmıştır” dedi.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, konuk sanatçılar Nur Sürer, Cengiz Sezici, Halil Ergün ve Şenay Aydemir’e teşekkür etti.