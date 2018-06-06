Yaz aylarında artan elektrik tüketimine karşı hazırlıklarını tamamlayan şirket, enerjide kesinti yaşanmaması için tüm tedbirleri aldığını açıkladı.

Sorumluluk bölgesinde elektrik dağıtım şebekesinde ve izleme sistemlerinde müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), vatandaşların mahalle ve sokaklarda güvenle vakit geçirmesi için sokak aydınlatmaları, bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.Hizmet bölgesinde karanlık cadde ve sokak kalmaması için gelen talepleri titizlikle değerlendiren teknik ekipler, bu doğrultuda ekonomik ömrünü tamamlayan armatürleri yenileri ile değiştiriyor.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren UEDAŞ, okulların tatil edilmesi ile yaz tatilinin ve Ramazan Bayramı’nın aynı haftaya denk gelecek olmasından dolayı yoğunluk yaşanması beklenen Edremit Körfezi’nde aydınlatma bakımları dâhil hazırlıkları tüm hızıyla yürütüyor. Yaz aylarında nüfusu bir milyonu geçen Edremit Körfezi’nde yaklaşık 80 kilometrelik anayoldaki aydınlatmalar tek tek elden geçiriliyor.

Sokak lambalarına özel ekip

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde, en uzak alanlara kadar kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için geliştirmeler yapan UEDAŞ, sokak aydınlatmaları için özel ekipler oluşturdu.Hizmet bölgesindeki tüm il, ilçe, mahalle ve sokakların aydınlatma donanımlarının bakımını yapmak amacıyla kurulan ekipler periyodik olarak bölgeyi gezerek arızalanmış aydınlatma tesislerinin bakım ve onarımını yapıyor.Ayrıca kontroller sırasında ekonomik ömrünü tamamlamış, arıza yaşanmasına sebep olabilecek nitelikteki sokak aydınlatmaları tespit edilerek önceden müdahale ediliyor.

Kesintisiz enerji için Edremit’e 20 milyon TL yatırım

Balıkesir’de 319 bin aboneye hizmet veren UEDAŞ, vatandaşın elektriğe daha kaliteli ve kesintisiz erişebilmesi amacıyla 2017 yılında Edremit’te şebekeye 8.5 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Hizmet bölgelerinde yatırımları artırmayı hedefleyen şirket, 2018 yılında Edremit İlçesinde gerçekleştireceği yatırım miktarını bir önceki yıla göre 2 katından fazla artırarak, 20 milyon 675 bin TL’nin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor.