Educaturk başladı

30 Kasım - 1 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen programda öğrenciler üniversite ve yüksekokulların temsilcileri ile görüşüyor, hem de alanında uzman isimlerin seminerlerine katılıyor. Educaturk kapsamında sosyal medya fenomeni Gökhan Müftüoğlu da öğrencilerle buluştu. Seminerde, öğrencilerin içinde bulunduğu durum, erteleme psikolojisinin zararları anlatıldı. Değişen sınav sistemi ve üniversiteye giriş şartlarındaki belirsizliklerin de anlatıldığı buluşmada, doğru tercih, sınav stresi ile baş etmek için altın kurallar, meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında uzman konuşmacılar bilgi verdi.

Educaturk kapsamında ayrıca ‘Bir kitap getir yeter!’ kampanyası da düzenleniyor. Ziyaretçilerin getirdiği hikâye ve roman kitapları Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile okumaya hiç fırsat bulamamış öğrencilere gönderilecek.