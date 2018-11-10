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Efeler seriyi bozmadı

TVF Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu yedinci hafta maçında Konya Büyükşehir Belediyesi’ni 25-13, 25-8 ve 25-19 setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci galibiyetini aldı.

TVF Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, A Grubu yedinci hafta maçında Konya Büyükşehir Belediyesi'ni 25-13, 25-8 ve 25-19 setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci galibiyetini aldı.


Bu sezon sonunda Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu yedinci maçında lider Konya Büyükşehir Belediyesi'ni konuk etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlılar 3-0 kazandı.


Maçın ilk setinde 5 sayılık seri yakalan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini daha ilk dakikalarda mola almaya zorladı. Molanın ardından da hücum etkinliğini artıran yeşil-beyazlılar ilk seti 25-13 önde geçti (1-0). İkinci sette Bursa Büyükşehir Belediyespor file üstünde rakibinin toplarını öldürürken, hücumda hata yapmadı ve bu seti 25-8 önde tamamlayarak setlerde skoru 2-0 yaptı. Rakip Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sayılarıyla başlayan maçın üçüncü setinde ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor yeniden oyun hakimiyetini eline geçirdi ve seti 25-19 önde geçerek maçtan 3-0 galip ayrıldı.


Bu sonuçla oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Bursa ekibi puanını 18'e yükselterek sıralamada 2. sırada kendine yer buldu. Yeşil-beyazlılar, TVF Birinci Ligi A Grubu 8.hafta maçında 17 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile oynayacak. İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:00'da başlayacak.

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