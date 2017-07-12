Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Başkanı Er:

Türkiye genelinde faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının çatı kuruluşu Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Zeytin ve Zeytinyağı üretim bölgelerindeki bölgesel toplantılarına devam ediyor. Bursalı ihracatçılarla bir araya gelen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, ihracatı ve genel sıkıntıları masaya yatırdı. Türkiye’de 5 bölgede zeytinciliğin geliştirilmesi ve zeytinciliğin sorunlarını tartışmak için toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Er, “Buralardaki arkadaşlarımızın meselelerini yerinde dinlemek üzere, harekete geçtik. Bugün burada yönetim kurulu toplantımızın yanı sıra akabinde de çevredeki ihracatçı üyelerimizle ortak bir çalışmaya imza atacağız. Türk zeytinciliğini daha nasıl ileri götürebiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Zeytinyağının ilk 8 aylık ihracatı rakamının çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Er, “Şu anda ilk 8 ay için 32 milyon 500 bin kilogram ve değer bazında da 135 milyon dolarak olarak zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı döneminde ise sadece 6 milyon 500 bin kilogram ve 32 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Baktığımız zaman geçen yıla nazaran yüzde 400’ün üzerinde bir artış gerçekleştirdik. Bunun sebebi ise Türk zeytinyağı fiyatları ile dünya zeytinyağı fiyatları uyumlu hale geldi. Bu sayede ihracatımız artarak devam ediyor. Önümüzdeki yıl için ise Türkiye’deki tüm bölgelerdeki üretimlerin iyi olduğu bize ulaştı. Geçen seneye göre bu yıl daha iyi bir rekolte bekleniyor. Tabi ki daha iyi bir rekolte demek daha fazla ihracat demektir. Zeytin yağı ihracatı katma değerli bir ihracattır” ifade etti.

Zeytin ihracatının ilk 8 ayda 47 milyon olarak gerçekleştiğini belirten Davut Er, “Yaklaşık 90 milyon dolar ihracat gelirimiz oldu. Bir önceki seneye göre yüzde 2 olarak artış gösterdi. Sofralık zeytinde çok bir değişkenlik göstermiyor. Ama zeytin yağında çok değişkenlik oldu. Geçtiğimiz yıla göre yaptığımız ihracatta bu sene biraz ülkeler yer değiştirdi. Başta ispanya Amerika Sudi Arabistan ve Irak ilk sıralarda gelmektedir. İspanya’ya yaptığımız ihracatın fazla olmasının sebebi ise onların bizden alıp başka ülkelere ihracat etmesinden kaynaklanıyor. Bunun sebebi ise Türkiye’deki istikrarlı bir üretim olamaması ve raf ömrünün kısa olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’den ithal edenler de sürekli rafta kalabilmesi için onlara aralıklarla mal gönderimi yapılıyor” diye konuştu.

İhracatın üçte birinin kutulu olduğunu ifade eden Er, “İhracatımızın yüzde 70’i ise dökme olarak satılıyor. Hedefimiz bu ihracatı kutulu olarak gerçekleştirmek. Yüzde 70’i kutulu yapıp yüzde 30’unu dökme olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu seviyeye getirmek için ihracatçılara gerekli teşvikler verilmektedir. Biz bu desteklerin en az 2 katına çıkmasını talep ediyoruz. Çünkü bu şekilde anca başarılı oluruz. Faal ihracatçılarını arttırarak dünyanın gidilmeyen noktalarına Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağını ulaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Er, Türkiye’de zeytinyağı ve zeytin ihracatının en çok Bursa, Aydın ve Manisa’dan yapıldığını söyledi.