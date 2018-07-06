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06 Temmuz 2018 11:32

EĞİT-DER’den Bozbey’e ziyaret

Ankara’dan Bursa’ya gelerek ziyaretlerde bulunan Eğitimciler Derneği üyeleri, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan Mustafa Bozbey ile bir araya geldi.

EĞİT-DER’den Bozbey’e ziyaret

06 Temmuz 2018 11:32


Nilüfer “Barış Meclisi”nde gerçekleşen görüşmede Başkan Bozbey, önce konuklara Nilüfer Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özellikle bir döneme damgasını vuran Köy Enstitüleri’ne vurgu yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Aydınlanma meşalesini yakalamışız, elimize tutuşturanlar bir müddet sonra birilerinin baskısıyla bizim elimizden aldılar. Bu bizim topraklarımızda yaşayan bunca insana yapılmış büyük bir hakarettir” dedi.


Grup adına konuşma yapan EĞİT-DER Üyesi Mehmet Ayhan da Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını çok duyduklarını belirterek şöyle devam etti: “Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını ülkemizde duymayan kalmadı. Bizler de çalışmalarından dolayı Başkanımız Mustafa Bozbey’i tebrik etmek için ziyaretine geldik. Bize gösterdiği ilgi ve nezaketinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.


Ziyaret sonunda EĞİT-DER Ankara üyelerinden oluşan müzik grubu Köy Enstitüleri’nde öğretilen müzik parçalarını çalıp, harmandalı oynadı.




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