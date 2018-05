Eğitim Bir-Sen Bursa 1’nolu Şubesi iftarda buluştu

Tüm İslam âleminin ramazan ayını kutlayan Numan Şeker, yaptığı iftar konuşmasında 12 yıllık başkanlık görevinin sonuna geldiğine de dikkat çekti.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1’Nolu Şubesi, bir otelde düzenlediği iftar programında teşkilatın öncüleri olan geçmiş dönem şube başkanları, ilçe başkanları, yönetimleri ve aileleriyle buluştu. Yoğun katılımın sağlandığı iftar programına Eğitim-Bir-Sen Bursa 1’Nolu Şube Başkanı Numan Şeker ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, sendikaların şube başkanları ve yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri katıldı. İslam âleminin ramazan ayını idrak etmesine rağmen pek çok İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının dinmediğine dikkat çeken Başkan Numan Şeker, “Ne hikmetse her ramazan ayına gireceğimizde bir İslam ülkesinde kıyım yapılıyor. Bu genelde Filistin oluyor, Suriye oluyor, Myanmar oluyor. Adeta Müslümanlara ramazan ayını, ağız tadıyla geçirmemek için elinde gelen her şeyi yapıyorlar. Cenab-ı Hak ramazan ayının hürmetine tüm mazlum coğrafyalardaki kan ve gözyaşını dindirsin. Allah bu Ramazan-ı Şerifte de tuttuğumuz oruçları, yapacağımız ibadetleri kabul buyursun. Tüm İslam âlemi ile birlikte huzurlu ve mutlu bir şekilde iftar yapacağımız Ramazan aylarına eriştirmeyi nasip etsin” dedi.

Bir milyon üyesiyle Memur-Sen’in Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Başkan Şeker, “Sendika olarak 2018 Mayıs ayı mutabakat metinlerini bütün illerde imzaladık. Memur-Sen olarak Bursa’da 12 hizmet kolunda da hamd olsun yetkili sendikayız. Bursa’da eğitim iş hizmet kolunda sendikaların toplam üye sayısı bir Eğitim-Bir-Sen Bursa 1’Nolu Şubesi etmiyor. Bizim toplam üye sayımız 11 bin 456, diğer tüm sendikaların toplamı ise 11 bin 415’tir. Geçmişte şube olabilmek için 400’üncü üye bulmaya çalışırken bugün hamd olsun salonlara sığmıyoruz” diye konuştu.

“Milletimiz 24 Haziran’da üzerine düşeni yapacaktır”

Sendika olarak teşkilatlanmalarının yanı sıra her zaman milletin değerleri yanında da yer aldıklarını belirten Numan Şeker, “Türkiye’nin her kırılma anlarında gerçek manada bu ülkenin birlik, beraberliği ve ümmetin geleceği için çalıştık. Her çalıştığımızın karşılığını da aldık. Yine kırılgan bir sürece giriyoruz. Ümmetin ve milletin tam dönüm noktası makas değiştirme sürecindeyiz. 24 Haziran’da seçimlere gireceğiz yine bu millet ferasetiyle basiretiyle her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yine yapacaktır” şeklinde konuştu.

Numan Şeker’den teşkilatına veda konuşması

12 yıllık sendika başkanlığının bu yıl sonuna geldiğini hatırlatan Şeker, “Eğitim-Bir-Sen Bursa 1’Nolu Şubesi’nde 2003’te mali sekreter olarak göreve başladım. 2005’te şube başkanı olarak görevi deruhte ettik. 2006’dan itibaren de profesyonel sendikacı olarak 12 yıldır şube başkanlığı yapıyorum. Bizim tüzüğümüzde üç dönem kuralı var. Dolayısıyla üç dönemi doldurduğum için de bu yıl şube başkanlığını, alnımızın akıyla arkamıza bakmadan arkadaşlarımıza devredeceğiz. Çok fedakârlık yaparak, bütün teşkilatlarındaki arkadaşlarımla ‘biz’ olarak bu başarıya imza attık. Sadece ‘Numan Şeker’ olarak değil. Ama biz sadece lokomotiflik ettik, önderlik ve ağabeylik yaptık. Bugünlere de getirdik. Bin 186 kişi üye ile aldığımız bu bayrağı, 11 bin 546 üye ile devrediyoruz. Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği olarak 3 bin 470 üye ile aldığımız bayrağı; 33 bin 200 üye ile Türkiye’nin en büyük illerinde üyeye sahip bir teşkilat olarak arkadaşlarımıza devrediyoruz. Çok güzel bir sendika hizmet binasını teşkilatımıza kazandırdık. Bugün Türkiye genelinde 92 şube içerisinde Bursa şubesi gibi bir hizmet binası yok. Büyük fedakârlıklarla hem fiziki imkânları yerine getirdik hem de üye sayımızı istediğimiz arzuladığımız seviyeye getirdik. Bu yeterli mi elbette değil” diyerek, şöyle devam etti: “Zirveye ulaşmak zor; zirvede kalmak daha da zor. Ama bu teşkilatlara önderlik yapacak liderlik yapacak birçok değerli arkadaşımızın var olduğuna inanıyoruz.”