Eğitim-Bir-Sen Özbek müdüre sahip çıktı

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, Bursa Anadolu Kız Lisesi bahçesinde düzenlendiği basın açıklaması ile Okul Müdürü Zehra Özbek’in yanında yer aldığını gösterdi. Basın açıklamasına sendika üyelerinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler yoğun katılım gösterdi. Eğitim iş kolunda örgütlenmiş 420 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak en önemli hedeflerinin okullarda başarının artırılmasının yanında huzur ve barışın sağlanmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, “Bursa’mızın köklü eğitim kurumlarından Bursa Anadolu Kız Lisesinde geleneksel olarak her yıl mayıs ayının son pazar günü yapılan mantı günü bu sene ramazan ayına denk gelmiştir. Bu nedenle okul müdiresi okul aile birliği ve mezunlar derneği ile yaptığı istişareler sonucunda ve birlikte aldıkları kararla mantı gününü iftar programı şeklinde tertiplemişler. Amacı üzüm yemek olmayan bağcı dövücüler; bunu fırsat bilerek, masum öğrencileri de kullanmak suretiyle ortamı provoke etmiş. Maalesef bu provokasyona, görevi elindeki kalemle halkı doğru bilgilendirmek olan ama bu kalemi araştırmadan soruşturmadan silah gibi kullanan gazeteci görünümlü militanlar da katılmıştır” diye konuştu.

Milletin değerlerini zorbalıkla yasaklamaya alışmış olan zihniyetin mensupları kendilerini burada bir kez daha gösterdiğini ifade eden Şeker, “Bir öğrencinin asla sahip olamayacağı bilgilerle dolu sözde ‘öğrenci mektubu’ ile başlatılan linç süreci yine sözde gazetecilerin yazdığı yazılarla devam etmiş ve milletin, sıkıntılarını çözmek üzere seçip meclise gönderdiği ve fakat asla milletin dertleriyle ilgilenmeyen ama nerede milletin değerlerine karşı bir provokasyon olsa orada bitiveren milletvekillerinin soru önergesi ile devam ettirilmiştir" diye konuştu.

İftar organizasyonunda öğrencilerin aç kaldığı şeklinde ifadelere de açıklık getiren Başkan Şeker, şunları kaydetti:

“İftarda elde olmayan küçük aksaklıkları, habbeyi kubbe yapma anlayışı ve Okul Müdiresi Zehra Özbek’e karşı oluşturulan ideolojik yaklaşımlar nedeniyle büyütenler; öğrencilerin kantinde yemek yemesinden dem vurarak ‘aç kaldıklarını’ iddia etmektedirler. Halbuki o gece orada aç kalan hiçbir öğrenci olmadığı gibi bu iddia sahipleri, necip milletimizin misafirperverlik ilkesinden de bihaber olduklarını da ortaya koymuşlardır. Bizim medeniyetimizde misafir başköşeye oturtulur ve gerekirse onun doyması için ev sahibi aç kalmayı da göze alır. Okul idaresinin öğrencileri kantine almalarının tek sebebi de katılımcı sayısının fazla oluşu ve bizler ev sahibiyiz anlayışıdır. Kaldı ki sözde gazeteci ve borazanlarının iddia etiği gibi aç kalan bir öğrenci de yoktur.”

Yaşanan meselenin birilerinin ideolojik huzursuzluk, saplantı ve rahatsızlıklarından kaynaklandığının bilincinde olduklarının altını çizen Şeker, şöyle devam etti:

“Okullarımızda yaşanan her türlü sorunun çözümü için raporlar hazırlayan, çözüm önerileri ve teklifler üreten bir sendikayız. Her zaman hakkın ve haklının yanında dimdik duran bir teşkilat olarak; bugün de haklının yanında, haksızın karşısında dimdik duruyoruz. Ellerine kalem alıp bunu silah gibi kullanan ve ‘bu daha başlangıç’ ‘hesap soracağız’ tarzı yaklaşımlarla arkadaşlarımızı tehdit edenlere de pabuç bırakmayacağımızı buradan ifade ediyoruz.”