Eğitim-Bir-Sen'den andımız tepkisi

Dairesi'nin ilköğretim okullarında öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösterdi.

Sendika binasında açıklama yapan Bursa Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şubesi Başkanı Mustafa Sarıgül, “2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin gereği olarak andımız kaldırılarak sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edilmişti. Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına, toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması demokratik bir Türkiye'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak biz de destek vermiştik. Ancak Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukukî denetimin dışına çıkıp, hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan, ilköğretim okullarında öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Pedagojik veya hukukî hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçeği ve toplumsal mutabakat bir yana, uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir” dedi.

“İtiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz”

Danıştay'ın vermiş olduğu kararda temel hak ve hürriyetlerin askıya alındığı darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak olduğunu söyleyen Sarıgül, "Hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur. Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye'nin taraf olduğu başta çocuk hakları sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı, eski Türkiye'nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıklara yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren tektipleştirme politikasının esas alındığı militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyoruz. İtiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Ne yazık ki yargıyı askerî darbelerle şekillendirilen müesses nizamın temsilcisi durumuna indiren eski Türkiye alışkanlıklarının halen devam ettiği görülmektedir. Sayın cumhurbaşkanım, başbakan olduğu dönemde andımızın kaldırılması sürecinde şu ifadelere yer vermiştir. 'Andımız olarak bilinen metnin yazarı, son derece tartışmalı isim olan Reşit Galip'ti. Reşit Galip, Türkçe ezan zulmünün mimarlarındandır. Aynı Galip, insanları kafataslarına göre sınıflandıran sözüm ona bir bilim insanıydı. Stalin gibi toplumu formatlamak için bu tür uygulamalar yapılıyor. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde çocukların içtimaya dizildiği, ırkçı sloganlar okunan metinler göremezsiniz” şeklinde konuştu.