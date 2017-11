Eğitim Bir-Sen’den Öğretmenler Günü açıklaması

Aydınlık geleceğe doğru başlayan yönelişin eğitimden geçtiğini hatırlatan Numan Şeker, “Öğretmene verilen değer, her şeye değer” dedi.

Eğitim iş kolunda kamu çalışanlarının Bursa’daki yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şubesi, öğretmenlerin gününü unutmadı. 1 No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, “Her alanda kalkınarak vatan ve millet varlığını ilelebet payidar kılma davamızın en sağlam kaynağı olan insanımızı, hayatın her alanı için bilgi ve beceriyle donatarak yetiştiren öğretmenlerimiz, geceyi gündüze katarak akıttıkları terle onurlu bir mesleği icra etmektedir. Ona vereceğimiz önemin kendimize verdiğimiz önemden, göstereceğimiz saygının kendimize duyduğumuz saygıdan kaynaklandığını bilerek; kalplerinin vatan, millet, insanlık aşkı ve idealiyle dolu olduğundan şüphe etmediğimiz öğretmenlerimizi, üstün gayret ve fedakârlıklarından dolayı kutluyoruz” diye konuştu.

Öğretmenlerin günümüzde yapılan uygulamalarla gereken değerin verilmediğinin altını çizen Başkan Numan Şeker, “Bakanlığın yürürlüğe koyduğu bazı düzenlemeler, aldığı tavır ve tutumlar öğretmeni eğitimin aktörü olmaktan uzaklaştırmış, figüranı hâline getirmiştir. Özellikle 16 pilot ilde uygulanmasına başlanılan performans değerlendirmesini sivil toplum örgütü olarak kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Performans değerlendirmesinde 3 milyon 100 bin kamu çalışanı var. Hangi kamu çalışanına performans kriteri getirerek, performans değerlendirilmesi yapılıyor da öğretmene yapıyorsunuz. Tabii ki çalışanla çalışmayan bir olmaz, bunu ayırmak gerekir. Ama bunu ayırırken de performans kriterleri iyi konulması gerekiyor. Öğrencinin öğretmenine not verdiği bir performans sistemi geliyor ve uygulanıyor. Öğrencinin öğretmenine not verdiği bir sistemde öğretmenlik bitmiştir. Çünkü biz, okulları geziyoruz ve görüyoruz. Genellikle Anadolu liselerinde öğrenciler, ‘Hocam yazılıdan çıktık ona göre not verin. Yarın da ben size not vereceğim’ diyerek öğretmenlerinden dalga geçmeye başladılar. Bakanlık acilen bu uygulamayı kaldırmalıdır” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerin itibarı sıfırlanır”

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasının ve toplumsal saygınlığının yitirilmesine ek olarak öğretmenlerin mesleklerini icra ederken çeşitli saldırılarla şiddete ve olaylara da maruz kaldığını vurgulayan Numan Şeker, “Eğitim sisteminde öğrenci ve veli eksenli bir eğitim sistemi olursa burada öğretmenin itibarı nasıl korunacak? Öğrenci ve velinin söyledikleri dikkate alınıyor ve olay bunun üzerine kurgulanıyor. Bu anlamda Alo 147 hattı, şikayet hattına dönüştürüldü. Öğretmen, öğrenciye ‘Oğlum niye dersine girmiyorsun’ dediğinde veli hemen gelip, psikolojik baskı yaptığı gerekçesiyle öğretmeni şikayet ediyor. Velilerin şikayet hattına dönüştürdüğü Alo 147, kuruluşundaki bir an önce bilgi edinme hizmet hattına dönüştürülmelidir” dedi.

Yetkililerden sendika olarak yıllarca dile getirdikleri isimsiz dilekçelerin de dikkate alınmamasını isteyen Şeker, “Geçen yıl sadece Bursa’da 5 bin aşkın öğretmene soruşturma açıldı. Böyle bir anlayışta nasıl öğretmenlik yapılacak? Ortada bir suç görüyorsan ve güveniyorsan ismini yaz dilekçeyi ver. Ona göre soruşturma açılsın. Dolayısıyla bu soruşturma sonucunda şikayet eden haksız görülüyorsa da gerekli ceza ona da verilmesi lazım. Bakın bir daha şikayet ediyor mu? Ama bunlar uygulanmadığı müddetçe öğretmenler şiddete de maruz kalır, öğretmenlik mesleğinden de soğur” diyerek, sözlerini şu cümlelerle noktaladı: “Bu ülkede bir bakan çıkıp, ‘Öğrenciye tokat atan öğretmene tokat atarım’ açıklaması yapıyorsa öğretmenlerin kamuoyunda itibarı sıfırlanır. Aydınlık geleceğe doğru başlayan yöneliş eğitimden geçer. Bu bağlamda hem özlük hakları hem saygınlık açısından öğretmeni itibarsızlaştıracak her tür oluşumdan, söz ve eylemden başta bakanın kendisi ve bakanlık yetkilileri kaçınmalıdır. Unutulmamalıdır ki öğretmene verilen değer, her şeye değer” dedi.