Eğitim camiası Panorama 1326'da buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden Bursa eğitim camiası, müzenin tarih ve kültürün yanı sıra çok önemli bir eğitim merkezi olduğunu belirtti.

Osmanlı'nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa'nın fethinin anlatıldığı Panorama 1326 Fetih Müzesi'nin açılış öncesinde tanıtım ziyaretleri sürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın tam panoramik en büyük müzesinde ağırladığı Bursa İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile okul müdürlerine ilk olarak müzenin giriş katında sergilenen 16 büyük tablo hakkında bilgi verdi. Daha sonra bina içindeki geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve konferans salonlarını gezen müdürler, fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı dev kubbeye çıktıklarında ise hayranlıklarını gizleyemedi. Panoramik resmi büyük bir beğeniyle inceleyen ziyaretçiler, Panorama 1326'nın Bursa'nın tanıtımı ve turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

“Öğrenciler tarihi Panorama 1326'da öğrenecek”

Bursa'ya böylesine güzel bir miras bıraktığı için Başkan Dündar'a teşekkür eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, “Eski Bursa'yı, ecdadımızı, toprağımızı gördüğüm bu eser beni oldukça büyüledi. Bizler burada bulunmaktan müthiş keyif aldık, heyecan duyduk. Türk tarihini yazıları ile resmeden Halil İnancık hocamızın katkıları da müze adına büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise, Osmangazi Belediyesi'nin her zaman eğitim ve eğitimcinin yanında olduğunu ifade ederek, “Fetih Müzesi de tarihimizi yeni nesillere öğretmemiz açısından önemli bir eser. Öncelikle okul müdürlerimizi daha sonra 160 bin öğrencimizi gezdirip, tarihimize ve geçmişimize sahip çıktığımızı göstereceğiz. Geçen yıl da belediyemizle yaptığımız protokol ile öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürdük. İnşallah, burada da öğrencilerimiz tarihimizi öğrenecekler. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyor, müzenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.