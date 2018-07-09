Eğitim Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

TOFAŞ Spor Salonu’nda yapılan törene üniversite yönetimi, akademisyenler, protokol mensupları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan UÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kazım Yoldaş, 2017-2018 akademik yılı diploma töreninde 52 yüksek lisans ve 11 doktora öğrencisini mezun ettiklerini söyledi. Enstitü bünyesinde halen 28 misafir öğrencinin yüksek lisans ve doktora eğitimine devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kazım Yoldaş, üniversite yönetiminin bu sayıyı arttırabilmek için çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi. Enstitü’nün öncelikli olarak eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü çalışma, araştırma ve projeler yürütmeyi amaçladığını belirten Yoldaş, “Eğitim fakültelerine akademisyen yetiştirmekle beraber, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm öğretmenlere de lisansüstü eğitim yaptırmak idealindeyiz. Şimdilik bu imkânsız gibi görünse de öğretmenlerimizin bilgilerinin güncellenmesi açısından böyle bir çalışmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel ise konuşmasının başında İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan ancak diplomasını alamadan trafik kazasında hayatını kaybeden Sema Koç’a Allah’tan rahmet diledi. Öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihi kadar eski olduğuna işaret eden Dekan Prof. Dr. Muammer Demirel, “Bizim mirasçısı olmakla övündüğümüz eğitim enstitüleri 1926 yılında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmıştır. Türkiye’de ilk üç enstitüden birisi de 1958 yılında Bursa’mızda kurulmuştur. 1981 yılında yükseköğretim kanunun çıkmasının ardından 1982 yılında Eğitim Fakültesi olarak Uludağ Üniversitesi’ne katılmıştır. Bugün 8 bölüm, 14 program üzerinden eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu mezuniyet töreninden önce öğrenci sayımız 5 bin 300’dü. Bugün bin kişiye diplomalarını vereceğiz. Hepinize bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından doktora ve yüksek lisans mezunu öğrencilere diplomaları ve hediyeleri takdim etti. Törenin son kısmında diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlattı.