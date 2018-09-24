Eğitim setleri öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Bursa'nın Gemlik Belediyesi'nin geleneksel hâle getirdiği ilkokula yeni başlayan öğrencilere yönelik “okuma yazma öğreniyorum, eğitim seti ve kitap dağıtımı devam ediyor.

Eğitim seti ve kitap dağıtımında ilgili konuşan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Eğitim ve öğretime büyük önem veriyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bizler istikbâlimize yatırım yapıyoruz” dedi.

Gemlik'te 300 olan derslik sayısının son 10 yılda 600'ü aştığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “50-60 kişilik sınıflardan, 20-25 kişilik sınıflarda eğitim ve öğretim görme dönemi başladı” diye konuştu. Gemlik'in eğitim ve sağlık alanında en sıkıntısız yerlerden biri hâline geldiğini ifade eden Başkan Yılmaz, eğitim ve öğretime yönelik destekleri sürdüreceklerini açıkladı.

Şehit Öğretmen Etem Yaşar, Ayşe Ziver Karataş ve Çınar ilkokullarında öğrenciler tarafından sevgi seliyle karşılanan Belediye Başkanı Refik Yılmaz, öğrenciler ve velileri ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Eğitim setlerinin dağıtımı ilçedeki 10 ilkokulda devam edecek.