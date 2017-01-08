Eğitimde mekan kalitesi artıyor

Kent merkezinde depremsellik açısından risk oluşturan, yıpranmış, ihtiyacı karşılamayan eski okulların yenilenmesi noktasında önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde sil baştan yenilenen Merkez İmam Hatip Lisesi’nde inşaatlar hızla yükseliyor.

Eğitim kurumlarına spor salonları kazandırılması, okulların fiziki eksikliklerinin giderilmesi, ortak sınavlara sponsorluk, okullara spor malzemesi desteği başta olmak üzere eğitim yatırımlarını hep ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, eğitimde çıtayı iyice yükseltti. Kent merkezindeki eski okulların yenilenmesi görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başlattı. Zafer Okulları, Erkek Lisesi, Kız Lisesi, Elmasbahçeler, Demirtaş, Yıldırım, Şerif Artış, Osmangazi ve İbni Sina ilkokullarını da kapsayan çalışmalarda Merkez İmam Hatip Lisesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı. Eski okul ve yurt binalarını yıkan Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında eğitim binaları, yurt, spor salonu, konferans salonu, açık ve kapalı otoparklar, sosyal donatı alanlarıyla Merkez İmam Hatip Lisesi modern bir eğitim kompleksine dönüşüyor.

Bursa’nın öncü ve her alanda lider kent olması yolunda önem verdikleri alanların başında eğitimin geldiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kent merkezindeki depremsellik açısından risk taşıyan, eskimiş, yıpranmış ve ihtiyacı karşılamayan okulların yenilenmesi çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Merkez İmam Hatip Lisesi’nin de Bursa’da 52 yıl hizmet veren köklü bir eğitim kurumu olduğunu dile getiren Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yenilediğimiz okullardan biri de Merkez İmam Hatip Lisesi. Yıldırım Belediyesi ve Kaymakamlığın önündeki okul binalarını sil baştan yeniliyoruz. Eskiden 7 - 8 metre yükseklikte bulunan binalar artık zemine indirildi ve meydanla bir bütünlük sağlayacak. Eğitim binaları, yurtları, laboratuvarları, konferans ve spor salonlarıyla orijinal bir proje oluyor. İnşaatlar yükseliyor. Yılsonuna doğru toparlanmasını hedefliyoruz. Bulunduğu bölgeye de değer katacak okulumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.