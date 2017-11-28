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28 Kasım 2017 14:45

Eğitime bilimsel bakış

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, eğitim sisteminde yeni yaklaşımları tartışmaya açtı.

Eğitime bilimsel bakış

28 Kasım 2017 14:45


Merinos AKKM’de düzenlenen sempozyuma öğretmenler ilgi gösterdi. “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” konulu sempozyuma BTM’nin öğretmenler loncası programına kayıtlı çok sayıda öğretmen katıldı. Sempozyumda klasik eğitim kalıplarının dışında informal eğitim yöntemleri tartışıldı. Eğitimde bilimsel farkındalığı artırmak ve öğrencilerin bilimsel gelişimine katkı sunmak maksadıyla gerçekleştirilen sempozyuma katılan 500’e yakın öğretmen, bilimin ışığında tecrübelerini sınama fırsatı yakaladı. Sempozyumun ilk oturumunda konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, gelişmiş ülkelerdeki informal eğitim yönelimlerine dikkat çekti. Köseoğlu, bilim merkezlerinin toplum ile iletişiminin güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Köseoğlu, bilimsel eğitimde etkinliği artırmaya yönelik yeni modellerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.


Doç. Dr. Uygar Kanlı ise fizik bilimine ilişkin keyifli bir sunum yaptı. Salonu dolduran öğretmenler ile birebir tecrübelerini paylaşan Kanlı, eğitimde üslubun önemine dikkat çekti. TÜBİTAK’ın desteklediği BİLMER projesinin önemini vurgulayan Kanlı, Bilim Merkezleri’nin desteklenmesi ve yaşatılması çağrısında bulundu. Japonya’da 240 Bilim Merkezi’nin bulunduğunu buna karşın ülkemizde bilim merkezi sayının 12’de kaldığını ifade eden Uygar, eğitimde kalitenin yakalanması adına bu tür merkezlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.


Sempozyumun öğleden sonraki oturumunda ise Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salih Çepni, Prof. Dr. Erkan Işığıçok, Yrd. Doç. Dr. Dilek Zeren Özer, Doç. Dr. Sencer Çorlu da “Eğitimde Yeni Yönelimler” ekseninde farklı konu başlıklarında önemli bilgiler paylaştı. Sempozyumun son oturumunda ise Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden Konuray Aydıner, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı bilimsel etkinliklerinden biri olan ve bu yıl Science Expo ismi ile etkinlik takvimi duyurulan Bursa Bilim Şenliği’nde öğretmenlerin rolünün önemine dikkat çekti.




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