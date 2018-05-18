Eğitime hayırsever desteği

Bursa’da eğitim alanında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çok sayıda ortak projeye imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Yavuzselim Mahallesi’ne 32 derslikli yeni bir okul kazandırıyor. Yavuzselim Ortaokulu’nun yıkılmasını ve yerine yeni bir bina yapılmasını içeren protokol, taraflar arasında imzalandı. Protokole göre, inşaatın 3 milyon TL’lik kısmı hayırsever işadamı Yılmaz Avşar tarafından karşılanacak. Geriye kalan miktarı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak. Yeni okulun ismini de yine hayırsever işadamı Yılmaz Avşar koyacak.

Bursa Valiliği’nde yapılan protokol töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da merkezi hükümetten alınan desteklerle eğitim alanında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ve hayırseverlerin çalışmalara önemli katkılarda bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, öğrenci nüfusunun yoğun olduğu Yavuzselim Mahallesi için imzalanan protokolün değerine dikkat çekti. Bölgedeki acil ihtiyaçlardan birisinin daha böylelikle giderilmiş olacağını kaydeden Başkan Aktaş, binayı kısa zamanda tamamlayıp okulu eğitim ve öğretime açmak istediklerini söyledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise şehirdeki eğitim standartlarına artı değer sağlayan protokolün imzalanmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okul yapımına ilişkin akde birlikte imza attı.