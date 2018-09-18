Eğlence mekanının bulunduğu binada çıkan yangın korkuttu

Bursa'da eğlence mekanının altında bulunan depoda yangın çıktı. Tadilat nedeniyle kapalı olduğu öğrenilen eğlence mekanında maddi hasar oluştu.

Yangın, Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan Akkan'a ait eğlence mekanının altında bulunan depoda 05.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tadilat nedeniyle kapalı olduğu öğrenilen mekanda çalışanlar yangını fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Depoda çıkan yangın sebebiyle eğlence mekanında maddi hasar oluştu.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.