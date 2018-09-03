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03 Eylül 2018 12:07

Eker, 15’inci geleneksel sünnet şöleni yapıldı.

Eker Süt Ürünleri’nin her yıl çalışanlarının ve yakınlarının katılımıyla geleneksel hale getirdiği sünnet şöleninin bu yıl 15’incisini Mustafakemalpaşa fabrika bahçesinde, yaklaşık bin 500 kişiyle gerçekleştirdi.

Eker, 15’inci geleneksel sünnet şöleni yapıldı.

03 Eylül 2018 12:07


Üretim çalışanlarından Turgay Çoban’ın oğlu Yiğit Çoban, Servet Bulgurcu’nun oğlu Egemen Bulgurcu, Bahri Çakır’ın oğlu Ediz Çakır, Serdar Aydoğdu’nun oğulları Eymen ve Emir Aydoğdu, lojistik bölümü çalışanlarından Ömer Uslu’nun oğlu Eymen Uslu, İsmail Kural’ın oğulları Edem ve Ömer Kural’ın bu mutlu gününde tüm Eker ailesi bir aradaydı. Ailelerin heyecanını paylaşan çalışanlar, birlikte eğlenerek güzel bir akşam geçirdiler.


İlk defa geçen yıl başlatılan çekilişte ise bu yıl 41. yıl şerefine 41 hediye çekilişi yapıldı. Led Tv’den kahve makinesine, çaydanlıktan vantilatöre, blender setinden cd çalara kadar birbirinden güzel 41 hediye çekilişle sahiplerini buldu. Gecenin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Ahmet Eker, “Her yıl gelenekselleştirdiğimiz bu şölende, çalışanlarımızla birlikte olmaktan ve gittikçe büyüyen bir aile olduğumuzu görmekte mutluluk duyuyorum” dedi. Eker, sünnet çocuklarını tebrik ederek hediyelerini verdi.


Sünnet merasiminin ardından geleneksel olarak; Eker Süt Ürünleri’nde 10. yılını dolduran çalışanlara, 30 yıl ve üzeri çalışanlar ile yılın çalışanlarına tebrik ve teşekkür plaketleri verildi.




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