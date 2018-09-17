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'Eker I Run'a kayıt olarak otizmli çocuklara umut olun

Eker’in ’Sağlıklı yaşam için koş’ sloganıyla hayata geçirdiği Eker I Run Yol Koşusu otizmli çocuklara da umut olacak.

Eker'in 'Sağlıklı yaşam için koş' sloganıyla hayata geçirdiği Eker I Run Yol Koşusu otizmli çocuklara da umut olacak.


Eker'in sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Bursa-Orhaneli yolunda düzenlenecek olan 5. Eker I Run Yol Koşusu, 7 Ekim Pazar günü Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan'dan start alacak. 15K, 5K ve Minik Adımlar koşuları olmak üzere 3 ayrı kategorideki yarışlardaki kayıt ücretlerinin her 5 lirası Tohum Otizm Vakfına aktarılacak.


İpi önce kimin göğüsleyeceği kadar, adımları ile umut olmaya önem verenleri 5. Eker I Run Yol Koşusu kayıtları, 2 Ekim 2018 tarihine kadar www.ekerkosu.com adresinden yapılabilecek.

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