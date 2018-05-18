Eker Süt, Oyunu Değiştirenler Ödülü’nü aldı

Eker Süt Ürünleri, İstanbul’da yapılan pazarlama ve iş oyununu değiştirenlerin belirlendiği Gamechanger Ödülleri’nde yardımseverlik koşusu platformu olan Adım Adım’ın daha geniş kitlelerce duyulmasına destek olması ve STK’lar için dünyadaki ilk online kaynak geliştirme platformu olan ipk.org’un ( iyilik peşinde koş) hayata geçirilmesindeki işbirliği ile “En Başarılı Game Changer” ödülünü aldı. Eker Süt ayrıca "Sağlıklı yaşam için koş” mottosuyla bu yıl 5.’sini düzenlediği Eker I Run Yol Koşusu ile de “En İyi Marka Deneyimi” kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. 14 farklı kategoride başvuruların alındığı Game Changer ödüllerinde strateji ve pazarlama duayeni Peter Fisk öncülüğündeki jüri ile değerlendirme yapılarak finale kalan markalar seçildi.

Jüri değerlendirmesi sonrasında markaların içinden halka açık oylama ile birinciler belirlendi. Hem jüriden hem de halktan iki ödül kategorisinde de en yüksek oyu alan Eker Süt Ürünleri ödüllerin sahibi oldu.

Eker’in Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel, bu yılın ilk beş ayında 4 ödül aldıklarını, yürüttükleri başarılı projelerin ödüllerle tescil edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Eker’in, sorumluluğu yalnızca sağlıklı üretim yapmakla bitmiyor. Spor, sağlık ve cinsiyet eşitliği alanlarında projelerimizle toplumsal sorunların çözüm aşamalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.