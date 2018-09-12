EKER'in kadın yöneticileri yelkende de zirveyi bırakmadı

Eker Kadın Yelken Takımı, İstanbul'da üçüncü kez düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası yarışlarında geçen yıl elde ettiği birinciliği bu yıl da bırakmadı.

İstanbul'da 3 gün boyunca bir çok firmanın kadın ekiplerinin kıyasıya yarıştığı kupada, şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 5 yarış düzenlendi. Eker Kadın Yelken Takımı, seriyi rakiplerini geçerek birinci olarak tamamladı. Kadroda Eker'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Nevra Eker'in kaptanlığında, Ticari Pazarlama Müdürü Seçil Çetin, Ar-Ge Müdürü Gülşen Öztürk, Kalite Müdürü Serap Kösemehmet, İnsan Kaynakları Yöneticisi Elif Alkaya, Avukat Zeynep Fencimen ve Öğretmen Didem Gökay yer aldı.

Kadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak, kadının takımdaşlık ve mücadeleci ruhu ile doğayla uyumunu ortaya koymak ve Türkiye'deki kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda Eker Kadın Yelken Takımı birinciliği alarak yelkende de iddialarını ortaya koydu.