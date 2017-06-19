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19 Haziran 2017 10:14

Ekmeğini papağandan çıkartıyor

Bursa’da 20 yıldır papağanıyla gezen vatandaş ekmeğini papağanlarından çıkartıyor.

Ekmeğini papağandan çıkartıyor

19 Haziran 2017 10:14


Fotoğrafçı Uğur Çakır, uzun yıllardır beslediği iki adet papağanıyla vatandaşların fotoğrafını çekip hayatını kazanıyor. Ara cinsi iki adet papağanıyla çektiği fotoğrafların tanesini 15 liraya satıyor. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Çakır, Bursa’nın deniz kıyısı olan ilçelerinde gün boyu papağanlarıyla müşteri bekliyor. Çakır’ın müşterileri her zaman çocuklar olmuyor. Yetişkinler de papağanlarla konuşmaya çalışıp fotoğraf çekiyor. 2 ve 6 yaşında olan papağanlar kendisiyle fotoğraf çektirenlere kısa sürede alışıyor. Papağanlarıyla farklı bir ilişkisi olduğunu söyleyen Çakır, papağanların çok zeki hayvanlar olduğunu dile getirdi.




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