Ekmek teknesi çalınan genç, AVM’yi birbirine kattı

Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesinde bulunan bir AVM’nin 30 metre yüksekliğindeki reklam panosunda yaşandı. 17 yaşındaki Yasin A., kendisinin ve ailesinin geçim kaynağı olan hurda toplamak için kullandığı el arabasının çalınmasından sonra bunalıma girip AVM’nin bahçesinde bulunan 30 metre yükseklikteki reklam panosuna tırmandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre tedbiri alınan alanda, Yasin A.’nın atlamasına karşılık itfaiye ekipleri havalı minder kurdu. AVM’de ve çevrede toplanan meraklı vatandaşlar olayı film seyreder gibi seyretti.

Polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucu Yasin A. aşağıya inerek polis ekiplerine sarıldı. Polis memuru ise Yasin A.’yı alnından öperek teselli etti.

Tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa tedavi edilen Yasin A. ardından karakola götürülerek ifadesi alındı.

Çevredeki meraklı bekleyiş intihar girişiminin son bulmasının ardından dağıldı.