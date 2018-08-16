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16 Ağustos 2018 14:50

Ekong, Bursaspor’a veda etti

Bursaspor’dan İtalyan ekibi Udinese’ye transfer olan defans oyuncusu Ekong, yeşil-beyazlı kulübe veda etti.

Ekong, Bursaspor’a veda etti

16 Ağustos 2018 14:50


Bursaspor’dan 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’ye transfer olan deneyimli oyuncu William Troost-Ekong, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınlayan Ekong, şu ifadelere yer verdi:


“Bursa’daki ve Bursaspor’daki herkese, özellikle takım arkadaşlarım ve personele her şey için teşekkür etmek isterim. Türkiye’de geçirdiğim süreden hem oyuncu hem de insan olarak her zaman güzel anılarım olacak. Fakat kariyerimde yeni bir adım atmanın zamanı geldi. Bursaspor’a güzel bir sezon ilerim. Takımı artık bir taraftar olarak takip edeceğim. Elbette son olarak beni ve bütün takımı destekleyen Teksas’a ve tüm taraftara özel bir teşekkür etmek isterim. Şimdi de içinizden birisi olarak kalacağım. Teksaslı Ekong.”




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