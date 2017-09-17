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17 Eylül 2017 11:06

Ekong: “Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyorum”

Bursaspor formasıyla ilk golünü dün oynanan Yeni Malatyaspor maçında kaydeden Nijeryalı savunma oyuncusu William Troost-Ekong, Bursaspor için daha çok atmayı istediğini söyledi.

Ekong: “Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyorum”

17 Eylül 2017 11:06

Ekong ayrıca, ligin 6. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçını da sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.


Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-2 mağlup eden Bursaspor’da, Nijeryalı savunma oyuncusu Ekong da takımdaki ilk golünü kaydetti. Yeni Malatyaspor’un yeni stadyumundaki ilk golü atma başarısını da gösteren Ekong, bu anlamda da tarihe geçti. Golü attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nijeryalı oyuncu, “Bursaspor için daha çok gol atmayı umuyorum. Sonuçtan memnun olmakla beraber oynadığımız en iyi maçlardan biri olmadığını düşünüyorum. Geçen hafta çok iyi bir takım olduğumuzu ve gelişmekte olduğumuzu herkese gösterdik. İkinci yarılarda bu kadar çok rakip takımlara fırsat vermemeliyiz. Herkes benim gol atmış olmamdan gayet memnun. Umarım daha fazlasını atarım” dedi.



“Maçı sabırsızlıkla bekliyorum”


Galatasaray ile oynayacakları 6. hafta mücadelesini de değerlendiren Ekong, “Zor bir maç olacak ama evimizde şu ana kadar yenilmez bir durumdayız. Taraftarımız da bize çok büyük bir destek verecek. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.




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