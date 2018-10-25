Ekonomiye 400 milyon liralık can suyu

Bursa merkezli Sancaktar Medya bünyesindeki Aliser İnşaat Danışmanlık Firması, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 20 yıldır faaliyet gösteren Sağlık Su'yu 15 yıllığına kiraladı. Şirket yöneticileri yeni yatırımlarla firmayı büyüteceklerini, 2019 yılında 400 milyon lira ciro beklediklerini açıkladılar.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren ve hisselerinin yüzde 28'ini Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 5'ini Çankaya Belediyesi ve yüzde 40'ını da Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın elinde bulundurduğu Sağlık Su İşletmeler, A.Ş'ye ait olan Sağlık Su firması, Bursa Merkezli Sancaktar Medya bünyesinde yer alan Aliser İnşaat Danışmanlık firması tarafından 15 yıllığına kiralandı.

Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile faaliyetlerini sürdürecek olan Sağlık Su firmasının yeni yatırımlarıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Aliser İnşaat CEO'su Volkan Bingöl , 2019 yılı ciro hedeflerinin 400 milyon lira olduğunu belirterek, "2018 yılında Türkiye'deki şişelenmiş su pazarı yaklaşık 10 Milyar lirayı aştı. Önümüzdeki yıllarda bu pazarın genişlemesi bekleniyor. Bu pazarda biz de yerimizi yeni yatırımlarımızla alacağız" dedi.