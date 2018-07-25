Ektikleri kenevirleri hasat ederken yakalandılar

Boyları 3 metreyi aşan kenevirler polisi hayrete düşürdü.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiğine dair aldıkları ihbarı değerlendirerek söz konusu adrese baskın düzenledi. Evde ikamet eden S.K. ile M.K. isimli 2 şahıs bahçelerine ektikleri kenevirleri hasat ederken yakalandı. Polisi karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan şahıslar kenevirleri yere bırakarak teslim oldu.

İkametin bahçesinde arama yapan narkotik polisi, boyları 3 metreyi aşan 60 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Ekipler kenevirlere el koyarken, ikamette yaşayan 2 şahıs da gözaltına alındı.