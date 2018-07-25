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25 Temmuz 2018 11:15

Ektikleri kenevirleri hasat ederken yakalandılar

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahçede kenevir yetiştiren şahısları, kenevir hasadı sırasında suçüstü yakaladı.

Ektikleri kenevirleri hasat ederken yakalandılar

25 Temmuz 2018 11:15

Boyları 3 metreyi aşan kenevirler polisi hayrete düşürdü.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiğine dair aldıkları ihbarı değerlendirerek söz konusu adrese baskın düzenledi. Evde ikamet eden S.K. ile M.K. isimli 2 şahıs bahçelerine ektikleri kenevirleri hasat ederken yakalandı. Polisi karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşayan şahıslar kenevirleri yere bırakarak teslim oldu.


İkametin bahçesinde arama yapan narkotik polisi, boyları 3 metreyi aşan 60 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Ekipler kenevirlere el koyarken, ikamette yaşayan 2 şahıs da gözaltına alındı.




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