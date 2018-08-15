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15 Ağustos 2018 13:23

Ektikleri kenevirlerin boyu 2 metreyi geçti

Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şahsa yönelik baskın düzenledi.

Ektikleri kenevirlerin boyu 2 metreyi geçti

15 Ağustos 2018 13:23

Baskında yakalanan şahıslardan 3’ü gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik baskın düzenledi. Şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler baskında 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve iş yeri adreslerinde ve araçlarında arama yapan ekipler 100 gram sentetik kannobinoid, 300 gram esrar ve boyları 2 buçuk metreyi geçen 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Operasyonlarda B.D, İ.Ö. ve S.B. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemleri biten şahıslar adli makamlara sevk edildi.




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