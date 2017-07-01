El yapımı çantalar bu sergide

Nilüfer Belediyesi’nin el sanatlarını yaşatmak için açtığı çanta atölyesine katılan kursiyerler birbirinden güzel çantalar yaptı. Kursiyerler bir dönem boyunca hazırladıkları çantaları Konak Kültürevi’nde sergiledi. Serginin açılışına Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay, kursiyerler ve sanatseverler katıldı. Güney Özkılıç, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması için çaba harcadıklarını belirterek, atölye çalışmalarına katılan kursiyerlere ve hocaları Funda Akman’a teşekkür etti. Çanta sergisi 6 Temmuza kadar açık kalacak.