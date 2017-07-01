Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 12:02

El yapımı çantalar bu sergide

Nilüfer Belediyesi’nin çanta atölyesine katılan kadınlar, deri ve tığ işlemesiyle yaptıkları birbirinden güzel çantaları görücüye çıkardı.

El yapımı çantalar bu sergide

01 Temmuz 2017 12:02


Nilüfer Belediyesi’nin el sanatlarını yaşatmak için açtığı çanta atölyesine katılan kursiyerler birbirinden güzel çantalar yaptı. Kursiyerler bir dönem boyunca hazırladıkları çantaları Konak Kültürevi’nde sergiledi. Serginin açılışına Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay, kursiyerler ve sanatseverler katıldı. Güney Özkılıç, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması için çaba harcadıklarını belirterek, atölye çalışmalarına katılan kursiyerlere ve hocaları Funda Akman’a teşekkür etti. Çanta sergisi 6 Temmuza kadar açık kalacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!