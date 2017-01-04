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04 Ocak 2017 09:36

Elbab’daki Mehmetçik’e anlamlı mektup

Elbab’daki Mehmetçik’e anlamlı mektup

04 Ocak 2017 09:36

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki öğrenciler sınır boyunda ve sınır ötesinde Elbab ve Cerablus’ta görev yapan Mehmetçiğe moral mektubu gönderdi.
Gürsu ilçesinin çeşitli okullarında öğrenim gören 15 ortaokul öğrencisi, sınır boyunda terörle mücadele eden ve Suriye’nin Cerablus ile Elbab bölgesinde görev yapan askerlere moral mektubu gönderdi.
İçinde şiirler de bulunan mektuplar PTT vasıtasıyla sınır ötesindeki askerlere ulaştırılmak üzere Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı makamında ziyaret edip moral ve destek mesajlarını okuyan öğrenciler duygularını ifade ettiler. Başkan Mustafa Işık da askerleri unutmayıp onlara moral veren öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde küçücük gönülleriyle büyük bir projeye imza atan bu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gürsu’dan Elbab’da Cerablus’da görev yapan askerlerimize kendi gönüllerince gençlerimiz mektup yazdı. Bu yaşta bu duyarlılık örnek bir davranış. İnşallah büyüyünce vatana millete hayırlı evlatla olurlar” dedi.
Öğrenciler ise Türk Milleti’nin sınır boyundaki ve yurt dışındaki askerleri unutmadığını, dualarında olduğunu hatırlatarak, "Elbab’da görev yapan askerlerimize biz de elimizden geldiğince moral vermek istedik. Mektuplarımız ve şiirlerimizle onların duygularına tercüman olduk" dediler.



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