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22 Aralık 2016 11:14

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

22 Aralık 2016 11:14

Bursa’nın İnegöl ilçesinde elektrik trafosunda bakım yapılırken meydana gelen iş kazasında, elektrik akımına kapılan bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, elektrik trafosunda bakım çalışması yapan 23 yaşındaki İsmail Kaya, sigortanın patlaması sonucu sıçrayan kıvılcımların yüzüne ve vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan genç işçi, burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.



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