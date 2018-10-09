Elektrik direğinde ayağına ip dolanan kuşu itfaiye kurtardı

Bursa'da bir aydınlatma direğinde ayağına ip dolanarak mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir aydınlatma direğinde ayağına ip dolanan kuşun direkte mahsur kaldığını farkeden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile kuşu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.