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04 Eylül 2018 12:10

Elektrik direğine çarpan otomobil kağıt gibi yırtıldı

Bursa’da sürücüsünün dikkatsizliği sonucu elektrik direğine çarparak yan yatan otomobilde can pazarı yaşandı.

Elektrik direğine çarpan otomobil kağıt gibi yırtıldı

04 Eylül 2018 12:10

Şahin marka otomobil kazadan sonra kağıt gibi yırtıldı .


Alınan bilgiye göre, kaza merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Bulvarı Yavuz Selim Spor Kompleksi Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Emre K. idaresindeki 43 HL 255 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarparak yan yattı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken sürücü Emre K. ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi ’ne kaldırıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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