Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ni tercih edecek 5 öğrenciye 500 TL burs

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kazanan ve kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk 5 öğrencisine aylık 500 TL burs verecek.

Uludağ Üniversitesi'ninüç yıl önce başlattığı ‘başarılı öğrencilere burs kampanyası' devam ediyor. Eğitim için Bursa Uludağ Üniversitesi'ni tercih eden başarılı öğrenciler, aylık 450 ile 600 TL arasında değişen burslara kavuşuyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde burs kampanyası için şehrin önde gelen firmalarıyla anlaşmalar yapmayı sürdürüyor. Kampanyaya son destek EMKO Elektronik AŞ'den geldi. Firma ile imzalanan protokol sayesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Elektronik Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü tercih eden ve yerleşen en yüksek puanlı 5 öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek.

Ulcay, Türkiye'de binin üzerinde Ar-Ge merkezi bulunduğunu hatırlattı. Merkez sayısında İstanbul'un ardından Bursa'nın ikinci sırada yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bursa'da yüzün üzerinde Ar-Ge merkezi var. Ben bunlardan 40 tanesini bizzat ziyaret ettim. 20 tanesiyle anlaşma imzaladık. TÜBİTAK bize sordu. Kaç tane firmayla anlaşma imzaladınız diye. En fazla firmayla anlaşma imzalayan üniversitelerden birisiyiz. TÜBİTAK 2244 Doktora Programı'nın önemi Ar-Ge merkezlerindeki doktoralı çalışan sayısını arttırmak. Bu dolaylı olarak üniversitelerimize de katkı koyacak” diye konuştu.

ULcay, üniversitenin şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlarken, bir yandan da günümüz teknolojilerini yakalamak için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ulcay, “Bu konuda ülke olarak, zaman olarak çok zayiat verdik. Bugün devletimizin birtakım teşvikleri bizleri zaten ortak çalışmaya sevk ediyor” şeklinde konuştu.