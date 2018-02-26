Elektrik faturalarındaki sosyal sorumluluk mesajlarına dikkat

Kanın pıhtılaşma sistemindeki irsi bir bozukluk olarak ortaya çıkan ve vücuttaki kanamalar ile ömür boyu kendini gösteren hemofili ile 3-4 haftada bir taze kan nakli gerektiren talesemi hastalığına dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve HETADER Başkanı Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, Türkiye’de Hemofili hasta sayısının yaklaşık 7 bin, talesemi hasta sayısının ise yaklaşık 6 bin 500, toplamda bu sayısının 13 bin 500 civarında olduğunu söyledi. Kazancı, Bursa’da hemofili hasta sayısının yaklaşık 100, halesemi hasta sayısının ise yaklaşık 150 olduğunu ifade etti. Talesemi hastalığının ülkemizde en sık rastlanan kalıtsal kan hastalığı olduğuna dikkat çeken Kazancı, Türkiye’de talesemi taşıyıcılığının yüzde 2.1, Bursa’da ise bu oranın yüzde 3.2 olduğunun altını çizdi.

Kazancı, bebeklik döneminde ortaya çıkan talesemi hastalığının çok ciddi bir kan hastalığı olduğunu, ömür boyunca 3-4 haftada bir taze kan nakli gerektiğini, kesin tedavisinin kemik iliği ile mümkün olduğunu vurguladı. Hemofili hastalığının ise kanın pıhtılaşma sistemindeki genetik bir bozukluk olduğunu belirten Kazancı, hastalığın, vücudun çeşitli yerlerinde kanamalar şeklinde görüldüğünü ve özellikle bu hastalıktan erkeklerin daha çok etkilendiğini söyledi. Hemofili tedavisinin faktör ilaçların damardan verilmesi ile gerçekleştiğini ancak kesin bir tedavisinin olmadığını ifade eden,Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve HETADER Başkanı Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarıyla ilgili birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Faturalardaki sosyal sorumluluk mesajıyla ilgili açıklama yapan Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, daha önce kan bağışı konusunda Kızılay, kanser konusunda ONKO-DAY gibi birçok kuruma farkındalık çalışmalarında destek olduklarını belirtti. Aytac, “Hemofili ve talesemi hastalığına karşı bilinçlendirme çalışmasında HETADER ile bir araya geldik. Elektrik faturalarında yayınladığımız “HETADER adına Kızılay’a kan ver, çocuklarımıza can ver” mesajımızı görevli tedarik şirketi olduğumuz Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde ve aynı zamanda Türkiye’nin 66 ilinde elektrik satışını gerçekleştirdiğimiz serbest tüketicilere ulaştırıyoruz. Elektrik faturalarında yer alan mesajımızla 5 milyon kişinin bu ciddi hastalıklarla ilgili duyarlılıklarının artacağını düşünüyoruz” dedi.