Elektrik faturanı öderken kazan

Enerji sektörü, teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte müşterilerine abonelik, fatura ödeme, borç sorgulama ve güvence bedelini kolayca ödeyebilme gibi alanlarda zamandan tasarruf eden uygulamaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda 5 milyonluk bir nüfusa hizmet veren Limak Enerji, müşterilerine faturalarını öderken yüzde 5 indirim sunuyor. Sektörün öncü şirketi Limak Enerji, Türkiye’nin ilk online cüzdanı olan fastPay uygulamasıyla müşterilerine yüzde 5 kazanç sağlıyor. Limak Enerji müşterilerine özel olarak sunulan bu çalışma ile artık fatura ödemelerinde kazandıran bir döneme geçilmiş oldu.

Uygulamanın başladığı tarih olan 1 Mayıs’tan itibaren pek çok müşterinin indirimli fatura ödeme olanağından yararlandığı bu işbirliğine ilgi giderek artıyor. FastPay uygulaması hem zamandan tasarruf sağlayacakları, hem de işlemlerini çok kolay gerçekleştirebilecekleri bir yöntem sunan Limak Enerji, bu uygulama ile elektrik faturası ödemelerinde yeni bir dönem başlatmış oldu.

Önceliğini şartsız müşteri memnuniyeti olarak belirleyen Limak Enerji, müşterilerine kesintisiz hizmet vermek, teknolojinin ve çağın sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak yenilikçi, hızlı ulaşılabilir ve esneklik sağlayan ek hizmetler ile hayatı kolaylaştıran uygulamalar sunmayı ilke ediniyor. FastPay hesabından ya da diledikleri herhangi bir kredi kartıyla bu sistem üzerinden ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar. Elektrik fatura tutarının ödemesini fastPay aracılığıyla gerçekleştiren elektrik aboneleri yüzde 5 indirim kazanırken; söz konusu indirim tutarı, kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor.

Müşterilerin bu fırsattan yararlanmaları için yapmaları gereken tek şey ise elektrik faturalarını fastPay üzerinden ödemek. 150 TL’ye kadar yapılan ödemelerde yüzde 5 indirim olanağı tanıyan mobil uygulama ile müşteriler indirimlerini fastPay hesabında biriktirerek, nakit olarak ATM’den çekebilecekleri gibi farklı faturalarını ödeme imkanına da kavuşuyor. Ayrıca müşteriler, uygulama içindeki diğer anlaşmalı kurum ödemelerini de biriken tutarlar ile gerçekleştirebiliyorlar.

Hem konut hem de ticarethane müşterilerinin ödeme gerçekleştirebildiği fastPay uygulamasında otomatik ödeme talimatı olanlar da unutulmamış. Otomatik ödeme talimatı olan müşteriler de, son ödeme tarihine en geç bir gün kala ödemelerini fastPay üzerinden gerçekleştirirlerse, yüzde 5 indirimden faydalanabiliyorlar.Tüm bankalara ait kredi kartlarının eklenebildiği fastPay uygulaması, kredi kartlarına uygulanan komisyonu da ortadan kaldırıyor.

“Müşteri memnuniyeti, sektörde kalitenin artmasının anahtarıdır”

Serbest tüketici limiti aranmaksızın yüzde 5 indirim sunan fastPay uygulaması hakkında Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac “Müşterilerimize bu uygulamayla ödeme yaptıklarında hem zamandan kazanma hem de indirimden yararlanma imkanı sunuyoruz. Müşteri işlem merkezlerimize gelmeden, herhangi bir indirim sözleşmesi imzalamadan müşterilerimiz elektrik faturalarını öderken indirimden yararlanıyor. Türkiye’de hizmet verdiğimiz bölgenin dinamikleri ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak iş birliği yaptığımız fastPay kampanyası, bu bölgelerde çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Müşteri memnuniyeti sektörde kalitenin artmasının anahtarıdır. Yatırımlarımızı planlarken en önemli paydaşımız olan müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını, müşterilerimize nasıl avantajlar sunabileceğimizi göz önüne alıyoruz. Müşteri memnuniyetini kurumsal kültür haline getiren şirketimizde, 2018 yılının sonunda müşteri memnuniyeti yüzdesini yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz“ dedi.