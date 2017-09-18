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18 Eylül 2017 09:20

Elektrik trafosu üzerindeki şüpheli çanta paniğe neden oldu

Bursa’da şehrin en işlek caddesinde mağazalar önünde bulunan elektrik trafosunun üstüne bırakılan çanta paniğe sebep oldu.

Elektrik trafosu üzerindeki şüpheli çanta paniğe neden oldu

18 Eylül 2017 09:20

Geniş güvenlik tedbirleri altında kontrol edilen çanta boş çıktı.


Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Setbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından şüpheli olarak görülen çanta polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda resmi, sivil, ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Tedirgin olan vatandaşlar dükkan kepenklerini kapattı. Cadde boşaltıldı. Ardından olay yerine intikal eden bomba imha ekibi çantayı kontrol etti. Çantanın boş olduğunun anlaşılmasının ardından korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes alıp olay yerinden uzaklaştı.




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