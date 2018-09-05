Elektrik trafosunda ölüm kalım savaşı

Kalbi şokla tekrar çalıştırılan gencin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Olay, Osmangazi’ye bağlı Nalbantoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Trafoya giren yavru kediler çıkamayınca içeride mahsur kaldı. Yavru kedileri kurtarmaya gelen hayvansever 48 yaşındaki Vildan Elçin Şenkaya ve 11 Eylül İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Cüneyt Alpak, trafonun patlamasıyla ağır şekilde yaralandı.

Her gün olduğu gibi o günde kedileri beslemeye gelen, Vildan Elçin Şenkaya o sırada trafonun içerisinde kedinin miyavlamasını duyup trafonun yanına gitti. Fakat tüm çabalarına rağmen kurtaramadı. O esnada yoldan arkadaşlarıyla beraber geçen Cüneyt Alpak durumu fark edip Şenkaya’nın yanına gitti. Mahsur kalan kediyi gördükten sonra eline aldığı sopayla kediyi kurtarmaya çalışan Alpak, bir anda trafoda bulunan yüksek gerilimin etkisiyle akıma kapıldı. Trafo patlayarak Alpak ve Şenkaya’yı fırlattı. Alpak, başından ve vücudundan çıkan dumanlarla yere yığıldı. Şenkaya ise dört metre ileride beton zemine çakıldı.

O esnada orada bulunan hemşire, kalbi duran Cüneyt Alpak’a kalp masajı ve sun’i teneffüs yaparak, ölümden kurtardı. Şenkaya’nın ise düşmenin etkisiyle kolunda ve vücudunda kırıklar meydana gelerek iç organları zarar gördü. Yaralılar gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Alpak yoğun bakıma alınırken, Şenkaya ise vücudunda oluşan kırıklar ve iç organların zedelenmesi sonucu ameliyata alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisinden sonra odaya çıkarılan Alpak’ın vücudunda yüzde elli oranında birinci derecede yanıklar olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Cüneyt Alpak, ’’Arkadaşlarımla beraber gittiğimiz bir dernek vardı, oraya çıkıyorduk. Sonra orada ablaları gördük. Daha önce de orada ablanın köpeği ölmüş. Orada yavru bir kedi gördüm. On beş dakika uğraştım, kediyi aldım. Sonra içeriden ses geldi, bir anda ne oldu bende anlamadım’’ dedi.

Vildan Elçin Şenkaya ise, ’’Trafonun yanına geldim, kapısına dokundum, açıldı. Ölmüş bir köpek ve onu emen yavru kediyi gördüm. Dayanamadım, şurada duran tahtayı aldım. Kedi ona tırmansın istedim. İçeri saldım, kedi gelmedi. Daha bir buçuk aylık kedi. O esnada arkadaşlarıyla beraber geçerken durumu görüp yanıma Cüneyt geldi. Yavru kediyi görünce elimdeki tahtayı aldı. Trafonun basamağına çıktı. Yukarıdan aşağıya sopayı salarken o sırada bir anda patlama oldu ve dumanlar çıktı. Cüneyt’in düştüğünü gördüm. Ben de beton zemine fırlamışım. Elimde parçalı kırıklar oluşmuş. Ayağımda demir batığı var. İç organlarım zarar görmüş. Geriye dönüp baktığımda Cüneyt’i gördüm, saçı yanmış, kafasından dumanlar çıkıyordu. Kalp masajı yapın diye bağırıyorum. Yerde yatıyordu, öldü dediler. Burada öğrenciler vardı, onlar da yardımımıza geldi. Ambulans geldi, ikimizi de hastaneye götürdüler’’ diye konuştu.

Olayın ardından yavru kedilerin anneleri ile beraber yine trafonun çevresinde yaşadığı görüldü. Trafoya ise, kapılarına kilit takılıp, "ölüm tehlikesi" yazılı tabelalar asıldı. Şenkaya ve Alpak ailesi, suç duyurusunda bulunarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için her yolu deneyeceklerini belirtti.